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Восстановление пароля по логину или SIP ID

Общительный

Абонентская плата — 0 p
Россия стационарные 0,50 p
Россия мобильные 0,50 p

 

Стандартный

Абонентская плата — 0 p
Москва 0,50 p
Санкт-Петербург 0,50 p
Россия мобильные 1,5 p

Международный

Абонентская плата — 0 p
СНГ от 0,20 p
Европа от 0,10 
Америка от 0,09 
Азия от 0,34 

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