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Режим анти-спам
Услуга позволяет увеличить конверсию дозвонов по холодной базе до 50%. Вы будете защищены от блокировок, занесения в черные списки и так далее.
Интеллектуальная подстановка АОН
Мы автоматически подставляем номер того города, в который Вы звоните, что повышает на 30% вероятность ответа на звонок.
SIPNET VIP это:
Комфортное подключение к сервису и снижение расходов на связь, оптимизация нагрузки и правильная организация работы операторов, персональный менеджер и персональный подход, удобные способы связи 24/7 (Skype, WhatsApp, Telegram, Viber).
Персональная поддержка
Оперативное решение технических вопросов, онлайн-консультации, помощь в настройке оборудования.
SIPNET VIP — высокий приоритет решения задач.