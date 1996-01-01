Звоните на телефоны прямо с компьютера
Установите Sippoint на ваш компьютер и звоните на телефоны в другие города и страны по доступным тарифам SIPNET.
Звонить с компьютера дешевле
Звоните на мобильные и стационарные телефоны по выгодным тарифам.
Обмен мгновенными сообщениями с другими пользователями SIPNET.
Качественная связь без сбоев и шумов. Достаточно широкополосного доступа в интернет.
Привычный интерфейс мессенджера. Синхронизация с другими продуктами и сервисами SIPNET.
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Инструкция
- Скачайте программу Sippoint и установите на ваш компьютер
- Зарегистрируйтесь в SIPNET, если вы новый пользователь
- Введите ваш логин и пароль SIPNET
- Настройте программу и общайтесь
Для использования программы Sippoint ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
Вам понадобятся:
Наушники или колонки
Микрофон
Веб-камера для видеозвонков
Возможности Sippoint
- Запись телефонных разговоров
- "Облачное" хранение истории сообщений
- Передача мгновенных текстовых сообщений пользователям SIPNET
- Расширенные возможности персонализации: более 70 вариантов оформления («скинов»), а также пользовательские аватары
- Функции управления контактами: удобный поиск, группировка по типам и расширенная работа с данными пользователей
- Опция безопасного (шифрованного) разговора SRTP
- Улучшенное качество связи за счёт поддержки кодека Opus
Приложения