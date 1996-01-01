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Восстановление пароля по логину или SIP ID

Звоните на телефоны прямо с компьютера

Установите Sippoint на ваш компьютер и звоните на телефоны в другие города и страны по доступным тарифам SIPNET.
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Звонить с компьютера дешевле
Звоните на мобильные и стационарные телефоны по выгодным тарифам.
Обмен мгновенными сообщениями с другими пользователями SIPNET.
Качественная связь без сбоев и шумов. Достаточно широкополосного доступа в интернет.
Привычный интерфейс мессенджера. Синхронизация с другими продуктами и сервисами SIPNET. 
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и позвоните в один из тысячи городов бесплатно

Инструкция
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  1. Скачайте программу Sippoint и установите на ваш компьютер
  2. Зарегистрируйтесь в SIPNET, если вы новый пользователь
  3. Введите ваш логин и пароль SIPNET
  4. Настройте программу и общайтесь

 

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Для использования программы Sippoint ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

Вам понадобятся:
Наушники или колонки
Микрофон
Веб-камера для видеозвонков

 

Возможности Sippoint
  • Запись телефонных разговоров
  • "Облачное" хранение истории сообщений
  • Передача мгновенных текстовых сообщений пользователям SIPNET
  • Расширенные возможности персонализации: более 70 вариантов оформления («скинов»), а также пользовательские аватары
  • Функции управления контактами: удобный поиск, группировка по типам и расширенная работа с данными пользователей
  • Опция безопасного (шифрованного) разговора SRTP
  • Улучшенное качество связи за счёт поддержки кодека Opus

Приложения

Sippoint